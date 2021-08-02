В Ярославле ребенок получил травму у фонтана рядом с ТЮЗом. ФОТО: Алексей Шалев, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле 5-летний мальчик получил серьезную травму после падения у фонтана. Инцидент произошел на площади Юности у Театра юного зрителя. Летом это место очень популярно у детей, в жару малышня носится у фонтана.

- Куча детишек, жара, прекрасное настроение. Мой пятилетний сын вместе со всеми бегал играл у фонтана,а потом упал. Кровь, скорая, травмпункт. На ладонь наложили три шва. В травмпункте сказали, что это не первый ребенок с фонтана. Вернулся обратно, посмотрел на решетку фонтана поближе и сфотографировал ее. На мой взгляд, в таком виде она реально представляет опасность для детей. Кое как обрезана, острые края, зазубрины. Когда ее делали, меньше всего думали о детях. Прошу меня поддержать и обратиться в администрацию Ярославля для устранения опасности. Если обратиться вместе, больше шансов, что что-то сделают, - написал отец пострадавшего мальчика в ярославском паблике «Ярославль LIVE».

Многие ярославцы поддержали родителя и посочувствовали ребенку, но другие посчитали, что данный фонтан не предназначен для того, чтобы дети по нему бегали и там плескались.

- Для детей сделаны детские площадки и рядом с фонтаном есть городок. А голые дети в центре города это просто…

- Фонтан, в котором можно плескаться, тем более детям, должен брусчаткой быть выложен, как в Петергофе и много где. Это украшение скорее, для созерцания или чтобы посидеть рядом, освежиться, но точно не босым там бегать, еще и ребенку.

- Все верно, мы тоже упали, но вины города не вижу. Сделали вывод, что это опасно, бегать явно нельзя. Родители, будьте адекватнее и понимайте сами, где можно бегать, а где нет.