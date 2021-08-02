Свадьба олимпийской чемпионки по фехтованию пройдет в Ярославле. ФОТО: Страница Марты Мартьяновой, Instagram

17 августа в Ярославле пройдет свадьба олимпийской чемпионки по фехтованию Марта Мартьяновой и мастера спорта по фехтованию, тренера школы олимпийского резерва №10 Евгения Ломтева. Об этом сообщили «Вести-Ярославль».

Олимпиада в Токио закончилась для Марты Мартьяновой не только золотой медалью в командном зачете, но и серьезной травмой, а также огромным уважением всех болельщиков. В поединке со спортсменкой из Франции Марта повредила ногу. Провести замену было невозможно, поэтому за победу девушке из России пришлось биться с травмой. В последней схватке с француженкой Марта победила со счетом 5:1.

Марта Мартьянова после финала не могла передвигаться самостоятельно, с церемонии награждения ее увезли на кресле-каталке.