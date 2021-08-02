Ярославцам рассказали, как получить медотвод от прививки против COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин, который курирует вопросы здравоохранения, ответил на запрос депутата Елены Кузнецовой. Анатолий Гулин пояснил, кто дает медотвод от прививки против коронавируса и как его получить.

- Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 принимает врачебная комиссия той медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию. В случае отсутствия участкового врача все пациенты обслуживаются другими врачами поликлиники. Администрациями медицинских организаций принимаются меры по укомплектованию кадрами. Некоторое превышение сроков ожидания может быть связано с отпускным периодом и листками нетрудоспособности сотрудников. При возникновении вопросов по организации медицинской помощи в поликлинике целесообразнее обратиться к дежурному администратору поликлиники или к заведующей поликлиникой медицинской организации, - говорится в письме.

Также Анатолий Гулин уточнил, что медицинские противопоказания к проведению вакцинации определены Временными методическими рекомендациями «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19».

- Заместитель председателя правительства А.Н.Гулин сообщает, что выдает справку лечащий врач, но решение принимается врачебной комиссией. И тут же сообщает, что врачей не хватает. То есть, А.Н.Гулин подтверждает, что пациенты с противопоказанием к прививкам не могут пройти своевременно врачебную комиссию и подвергаются опасности сделав вакцину. При этом, ни лечащий врач, ни департамент здравоохранения, ни правительство Ярославской области не несут ответственности, так как граждане сами дают добровольное согласие, - пишет на своей странице ВКонтакте депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова.