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Общество1 августа 2021 18:00

Ярославский автолюбитель накопил больше 160 штрафов ГИБДД

На сумму более 180 тысяч рублей
Анастасия Голубева
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Ярославский автолюбитель накопил больше 160 штрафов ГИБДД

Ярославский автолюбитель накопил больше 160 штрафов ГИБДД

Фото: Александр ГЛУЗ

Житель Ярославля нарушил правила дорожного движения в десятке регионов. Этими действиями он накопил больше 160 штрафов. Ему предстояло «заплатить по счетам» - более 180 тысяч рублей.

- Судебный пристав принял полный комплекс мер принудительного исполнения, в частности, вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля нарушителя. Также должника предупредили, что если долги не будут оплачены, ему грозит ограничение на пользование специальным правом, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. - Осознание того, что можно лишиться автомобиля и права управления транспортным средством, заставило должника задуматься. Становиться пешеходом автолюбитель не желал. Он в полной мере выплатил сумму долга и исполнительского сбора.