В Ярославле на парковке торгового центра провалился асфальт. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
Сегодня, 1 августа, в Ярославле около ТРЦ «Яркий» на парковке прямо под машиной провалился асфальт. Удивительно то, что машина, под которой он провалился, осталась неподвижна. Рядом с ней другого автомобиля, к счастью, не было. Он бы как раз легко мог оказаться в образовавшейся яме.
В соцсетях горожане обсуждают произошедшее:
- Ну не принимает земля русская асфальта!
- Как говорится: «С места в карьер».
- У вас тут это…стабильность провалилась.
- Очередной портал.
- Это въезд на подземную парковку!