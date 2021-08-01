В Ярославле на парковке торгового центра провалился асфальт. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Сегодня, 1 августа, в Ярославле около ТРЦ «Яркий» на парковке прямо под машиной провалился асфальт. Удивительно то, что машина, под которой он провалился, осталась неподвижна. Рядом с ней другого автомобиля, к счастью, не было. Он бы как раз легко мог оказаться в образовавшейся яме.

В соцсетях горожане обсуждают произошедшее:

- Ну не принимает земля русская асфальта!

- Как говорится: «С места в карьер».

- У вас тут это…стабильность провалилась.

- Очередной портал.

- Это въезд на подземную парковку!