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Общество1 августа 2021 14:00

Искусство повсюду: в Ярославле на автовокзале открылась выставка картин

На ней представлены работы современных художников из региона
Анастасия Голубева
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Искусство повсюду: в Ярославле на автовокзале открылась выставка картин

Искусство повсюду: в Ярославле на автовокзале открылась выставка картин

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле 30 июля на автовокзале открылась выставка картин «Искусство в движении». На ней представлены пейзажи, натюрморты, выполненные абсолютно разными техниками. Авторы творений – современные художники, которые живут в нашей области.

- Выставка картин «Искусство в движении» – это специальный проект, который является частью первой ярославской биеннале – художественного фестиваля на тему «Новый русский пейзаж». Планируется, что выставка будет открыта до конца сентября. Площадками биеннале в Ярославле также станут Городской выставочный зал имени Николая Нужина, музей современного искусства «Дом муз» и малый зал Союза художников, - рассказали в правительстве Ярославской области.