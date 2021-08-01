Искусство повсюду: в Ярославле на автовокзале открылась выставка картин Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле 30 июля на автовокзале открылась выставка картин «Искусство в движении». На ней представлены пейзажи, натюрморты, выполненные абсолютно разными техниками. Авторы творений – современные художники, которые живут в нашей области.

- Выставка картин «Искусство в движении» – это специальный проект, который является частью первой ярославской биеннале – художественного фестиваля на тему «Новый русский пейзаж». Планируется, что выставка будет открыта до конца сентября. Площадками биеннале в Ярославле также станут Городской выставочный зал имени Николая Нужина, музей современного искусства «Дом муз» и малый зал Союза художников, - рассказали в правительстве Ярославской области.