Популярные актеры попросили помочь девочке из Ярославля

У трехлетней малышки серьезные заболевания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У трехлетней жительницы Ярославля Милены Ламовой серьезные заболевания: врожденный порок сердца, хроническая артериальная гипоксемия и еще несколько болезней. Сегодня, 1 августа, закрылся сбор денежных средств для лечения девочки. А вчера, 31 июля, в последний день сбора, двое актеров, родившихся в Ярославской области – Александр Петров и Роман Курцын, написали об этом ребенке в своих социальных сетях с просьбами помочь малышке.

- Дорогие мои друзья, остался один день. Давайте спасать эту принцессу. Мы сможем я знаю, - написал в своем инстаграме актер Роман Курцин.

Также поступил и Александр Петров, который призвал людей в соцсетях помочь Милене.

- Всем привет!!! Этот пост – минута Вашего времени, возможно, самая главная минута, например, за этот день Вашей жизни! Для меня моя профессия – это, конечно же, радость, я фанат своего дела, но главным предназначением считаю – помощь людям, насколько могу, и каждый раз становясь чуточку популярнее и богаче (и внутренне, и финансово), я думаю не о себе , а только о том, что это может быть полезным для помощи, - написал актер на своей странице.

Родители Милены Ламовой сказали о том, что благодаря актерам, в эти последние тревожные дни множество народу узнало о Милене.