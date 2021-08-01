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Общество1 августа 2021 11:05

В Ярославской области ограничат движение из-за военных учений

Они пройдут на нескольких участках
Анастасия Голубева
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В Ярославской области ограничат движение из-за военных учений

В Ярославской области ограничат движение из-за военных учений

Фото: Александр КОЦ

В Ярославской области 2, 4, 5 и 9 августа будет ограничено движение из-за проведения военных учений. Такое временное неудобство коснется двух районов – поселка Волга в Некоузском районе и населенного пункта Дудкино Ярославского района.

- Будут проводиться тренировки к проведению специального учения с органами военного управления под руководством заместителя министра обороны Героя Российской Федерации генерала армии Д.В. Булгакова. В связи с этим в районах проведения тренировок возможно временное ограничение движения автомобильного транспорта, - сообщили в администрации Рыбинска.