В Ярославской области ограничат движение из-за военных учений Фото: Александр КОЦ

В Ярославской области 2, 4, 5 и 9 августа будет ограничено движение из-за проведения военных учений. Такое временное неудобство коснется двух районов – поселка Волга в Некоузском районе и населенного пункта Дудкино Ярославского района.

- Будут проводиться тренировки к проведению специального учения с органами военного управления под руководством заместителя министра обороны Героя Российской Федерации генерала армии Д.В. Булгакова. В связи с этим в районах проведения тренировок возможно временное ограничение движения автомобильного транспорта, - сообщили в администрации Рыбинска.