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Происшествия1 августа 2021 10:05

Одна машина, одна смерть и четверо пострадавших: в Ярославской области произошло ДТП

Авария случилась в районе села Лютово
Анастасия Голубева
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Авария случилась в районе села Лютово

Авария случилась в районе села Лютово

Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 31 июля, около 16:40 в Ярославской области на дороге «Лютово – Мокеевское – Софряково – Лютово» произошло ДТП. Автомобиль «Лада» съехал в кювет и там перевернулся. Скорей всего, 22-летний водитель не справился с управлением. В результате аварии на месте погибла 21-летняя девушка, которая сидела на пассажирском сидении. Скорая помощь приехала позже. В больницу госпитализированы водитель и 22-летний пассажир. Еще двоим, находившимся в машине – 22-летним молодому человеку и девушке – назначено амбулаторное лечение.

- На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.