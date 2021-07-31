В Рыбинске пройдет кинопикник

В Петровском парке Рыбинска 7 августа пройдет кинопикник на траве, на который организаторы приглашают и детей, и взрослых. Гостям покажут работы участников молодежных и юношеских фестивалей "Окно в окно", "Свет миру", "Короче". Для юных участников организуют мастер-классы по созданию мультфильмов.

Кинопоказ начнется в 15:00 с мультфильмов. В 15:30 стартует мастер-класс, его итоги подведут в 18:30. Кинопоказы будут идти до 21:00.

«Окно в кино» — открытый фестиваль, который проводят в Рыбинске ежегодно. Он рассчитан на ребят возрастом от 4 до 18 лет, которые увлекаются кино, фотографией, анимацией или изобразительным искусством.

Кинофестиваль «Свет миру» проводится в нескольких городах Ярославской области с 2011 года. В числе площадок - Рыбинск. На сегодняшний день по географии и количеству участников «Свет миру» является одним из крупнейших молодёжных кинофестивалей на территории России.

«Короче» - фестиваль короткометражного кино, он ежегодно проходит в конце августа в Калининграде. Проект помогает режиссерам, снимающих короткометражное кино на русском языке, заявить о себе, представить свое кино и получить зрительскую и профессиональную оценку.