В Рыбинске 7 августа центр города закроют для проезда машин. Изображение: администрация Рыбинска

В Рыбинске 7 августа отметят День города. Из-за праздничных мероприятий и подготовки к ним многие центральные улицы будут закрыты для движения транспорта.

С 6 утра до 15:00 будет прекращено движение по Волжской набережной от улицы Глеба Успенского до Фроловской улицы, а также по улице Свободы от Крестовой улицы до Волжской набережной. Там будет проходить марафон "Бегом по Золотому кольцу". Для пешеходов временно ограничивается доступ на пешеходную дорожку нижней набережной реки Волги от Волжского моста до площади Дворца спорта «Полет».

Будет запрещено движение транспорта:

- с 15:00 до 22:15 по улице Волжская набережная от улицы Глеба Успенского до Соборной площади;

- с 09:00 до 16:00 по проспекту Ленина от улицы Братьев Орловых до Крестовой улицы;

- с 06:30 до 19:00 по улице Крестовой от улицы Свободы до улицы Ломоносова;

- с 06:30 до 22:15 по улице Крестовой от улицы Ломоносова до Соборной площади;

- с 15:00 до 22:15 по улице Свободы от улицы Волжская набережная до Крестовой улицы;

- с 09:00 до 16:00 по улице Свободы от Крестовой улицы до улицы Герцена;

- с 09:00 до 20:00 по улице Чкалова от улицы Свободы до улицы Кольцова;

- с 06:30 до 22:15 по улице Стоялой от улицы Волжская набережная до улицы Чкалова;

- с 06:30 до 15:00 по Соборной площади от Крестовой улицы до улицы Волжская набережная;

- с 06:30 до 20:30 по улице Ломоносова от Крестовой улицы до улицы Волжская набережная;

- с 06:30 до 22:15 по Преображенскому переулку от Крестовой улицы до Вознесенского переулка;

Запрещена остановка автомобилей:

- по Крестовой улице: с 00:00 до 06:30 на участке от улицы Свободы до улицы Кольцова; с 00:00 до 06:30 на участке от улицы Ломоносова до Соборной площади;

- по Стоялой улице с 00:00 до 06:30 на участке от улицы Волжская набережная до улицы Чкалова;

- по Волжской набережной с 00:00 до 06:30 на участке от улицы Глеба Успенского до Волжского моста;

- по улице Ломоносова с 00:00 до 06:30 на участке от улицы Крестовая до улицы Волжская набережная;

- по улице Чкалова с 00:00 до 09:00 на участке от улицы Свободы до улицы Кольцова;

- по улице Свободы с 00:00 до 09:00 на участке от улицы Чкалова до Крестовой улицы;

по Преображенскому переулку с 00:00 до 06:30 от Крестовой улицы до Вознесенского переулка.

Информация по работе общественного транспорта будет опубликована позднее.