Не доброе дело: ярославец помог женщине донести сумки до квартиры, а потом украл кошелек

Ярославец помог донести сумки до квартиры, а потом украл кошелек Фото: Полина Вачнадзе

В полицию Ярославля обратилась 66-летняя женщина: у нее украли кошелек, в котором лежали 20 тысяч рублей. Под подозрение попал молодой человек, который помогал нести сумки.

Как выяснилось, незадолго до инцидента, потерпевшая ходила магазин. Купила много всякой-всячины, а вот сил донести до дома тяжелые сумки у нее не хватило. И тогда ярославна обратилась за помощью к молодым людям, стоящим на улице. Один из мужчин согласился донести пакеты до квартиры.

- Но злоумышленник заметил среди вещей кошелек, а когда хозяйка отвлеклась, взял его и скрылся. Личность мужчины уже установили, ему 30 лет, нигде не работает, ранее уже привлекался к уголовной ответственности, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".