В Ярославской области раненый аист пришел за помощью к людям

Раненый аист пришел к людям. ФОТО: Кристина Крылова, группа "Подслушано Углич" ВКонтакте

В селе Климатино Угличского района к жителям пришел аист. Птица была ранена: не могла лететь, отказывалась от еды. Люди, которые приютили несчастное существо, не знали, что с ним делать - опыта общения с аистами ни у кого из них не было. Поэтому сельчане бросили крик социальных сетях, с просьбой, дать совет, как поступить. А пока ждали ответов, посадили птицу в коробку с сеном.

И добрые люди нашлись: один мужчина помог с машиной, другие посоветовали клинику, третьи - скинулись деньгами на лечение.

Сейчас с аистом, который не побоялся "обратиться" к людям за помощью, все хорошо.

- У него повреждено крыло. Он в Москве, его лечат, - написала в соцсетях жительница угличской деревни Кристина Крылова.