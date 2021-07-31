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Общество31 июля 2021 13:02

Прокуратура помогла ярославне восстановить потерянную ценную бумагу

Сберегательный сертификат стоил 400 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Прокуратура помогла ярославне восстановить потерянную ценную бумагу

Прокуратура помогла ярославне восстановить потерянную ценную бумагу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прокуратуру Кировского района обратила ярославна, инвалид II группы. Женщина попросила помочь ей восстановить ценную бумагу, сертификат на которую был потерян.

Женщина приобрела сберегательный сертификат на предъявителя в 2016 году, пять лет назад он обошелся ей в сумму чуть менее 400 тысяч рублей. Но потом документ ярославна потеряла, а банк отказался выдавать дубликат. Тогда женщина обратилась в суд, который установил принадлежность ценной бумаги истице. Но решение суда банк проигнорировал: и сертификат не выдал, и деньги по нему не выплатил. Ярославна пошла восстанавливать свои права в прокуратуру.

- Прокуратура района в ходе проверки установила, что несмотря на решение суда о принадлежности сертификата заявительнице, ее права по ценной бумаге восстановлены не были. Заместитель прокурора обратился с заявлением в суд о признании ранее выданного сертификата недействительным и восстановлении ее прав по сберегательному сертификату. Решением Кировского районного суда Ярославля, не вступившим в законную силу, требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - пояснили в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры.