В Ярославской области из-за африканской чумы свиней запретили охоту в 12 районах

Охота запрещена в радиусе 20 километров от очага заражения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области на данный момент сложилась неблагоприятная ситуация по африканской чуме свиней. По данным департамента окружающей среды и природопользования, в июле очаги АЧС были зафиксированы в 12 районах региона: Борисоглебском, Ростовском, Любимском, Первомайском, Угличском, Гаврилов-Ямском, Тутаевском, Ярославском, Мышкинском, Переславском, Некоузском и Рыбинском.

Из-за вспышки чумы свиней в Ярославской области ввели запрет на все виды охоты в радиусе 20 километров от очага заражения. Разрешена лишь охота для регулирования численности ресурсов.

- В связи с приближающимся сезоном любительской и спортивной охоты на пернатую дичь просим охотников учесть соответствующие ограничения. Информация о территориях, попадающих в 20-километровые угрожаемые зоны приведена на карте-схеме охотничьих угодий Ярославской области, - сообщает департамент.