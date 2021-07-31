В Ярославле из-за съемок фильма вновь перекрыли часть центра

Фильм снимается в рамках творческого проекта "СпецБАТ" Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ярославле из-за съемок фильма в рамках проекта "СпецБАТ" вновь труднопроехать по некоторым центральным улицам. В субботу с 8 утра и ориентировочно до 19:30 затруднено движение на улице Андропова от Нахимсона до Революционной, и на улице Революционной у домов №26 и №28. Также водителям лучше не ездить в районе площади Челюскинцев у домов №8 и №11.

- Там будет временно затруднено и ограничено движение транспортных средств. Колонна киносъемочной специальной автомобильной техники будет располагаться на участке площади Челюскинцев от дома № 1 до дома № 11, - предупредили в пресс-службе мэрии Ярославля.

3 августа с 8 утра и до 19:30 движение машин ограничат на площади Челюскинцев у дома №8. Колонна киносъемочных машин будет находиться на участке Волжского спуска у теннисных кортов.