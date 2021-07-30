Не платил алименты дочери-инвалиду: житель Рыбинска предстанет перед судом Фото: Мария ЛЕНЦ

45-летний житель Рыбинска обвиняется в неуплате алиментов собственной дочери. В 2017 году суд обязал мужчину выплачивать определенную сумму для содержания несовершеннолетней девочки, которая является инвалидом первой группы. Сейчас она живет с матерью. Однако в 2020 году рыбинец привлекся к административной ответственности за задолженность, но не погасил ее. В результате долг составил больше 25 тысяч рублей.

- Обвиняемый не отрицает факт своего виновного поведения по отношению к дочери и в ходе расследования уголовного дела в полном объеме возместил сумму неуплаченных алиментов. Уголовное дело направлено в Рыбинский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Мужчине грозит до года лишения свободы.