В Ярославле на время закрытия Добрынинского моста изменится маршрут трех автобусов

Рассказываем, как будут ходить автобусы №№158, 178 и 161 Фото: Полина Вачнадзе

С 22:00 6 августа Добрынинский мост в Ярославле будет закрыт для движения всех видов транспорта. Из-за этого изменится схема движения некоторых автобусов. На данный момент известен новый маршрут только трех автобусов - №№ 158, 178 и 161. Все они межмуниципальные, о работе городского транспорта мэрия города пока жителей не проинформировала.

Автобусы №158 «Тутаев – Ярославль (через поселок Константиновский)» и №161 «Ярославль Главный – Тутаев» будут ходить по проспекту Октября, проспекту Ленина без заезда на Промышленное шоссе и улицу Добрынина.

Автобусы №178 «Ярославль – Михайловский» будут ездить через улицу Чкалова и проспект Октября без заезда на улицу Добрынина и Промышленное шоссе.

- Скорректированная схема движения действует до окончания ремонтных работ на Добрынинском путепроводе. Ориентировочно до 22 августа, - сообщили в группе «Транспорт. Ярославская область».