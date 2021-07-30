Медленно, но верно: в Ярославе появился первый «правильный» люк. ФОТО: Темур Абдуллаев

В Ярославле появился первый правильно установленный канализационный люк. Вечная проблема города в дождливую погоду: ливневая канализация не справляется с нагрузкой, улицы затапливает так, что ни машинам не проехать, ни людям не пройти.

- У памятника Некрасову появилась вот такая вот штука. Очень редкая для города Ярославля, но может знаменовать собой резкий эволюционный скачок дорожной отрасли всего региона. Это ливневка, которая находится ниже уровня остальной площадки. С нетерпением жду дождя, - написал в соцсетях общественный деятель Темур Абдуллаев.