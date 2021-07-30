В Ярославле рассматривают вариант продажи абонементов на хоккей только вакцинированным болельщикам

Не исключено, что продавать абонементы будут только вакцинированным болельщикам
Фото: Полина Вачнадзе
В ближайшее время начнется продажа сезонных абонементов на домашние матчи команды «Локомотив» в Чемпионате КХЛ-21/22. Об этом сообщили на официальном сайте хоккейного клуба, правда, не уточнили сроки старта продаж.
При этом в клубе не исключают варианта того, что абонементы смогут приобрести лишь болельщики, сделавшие прививку от COVID-19.
- ХК «Локомотив» обязан соблюдать действующие в регионе эпидемиологические ограничения, вызванные пандемией коронавируса. По этой причине велика вероятность продажи абонементов исключительно вакцинированным болельщикам, - говорится в информационном сообщении.
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