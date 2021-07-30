Ярославец украл деньги из магазина, в котором работал Фото: Михаил ПАТЛИС

32-летний ярославец обвиняется по статье «Присвоение или растрата». Прокуратурой установлено, что в июне этого года заместителю управляющего одного из сетевых магазинов понадобились деньги для погашения кредита. Он решил далеко не ходить и украл 17 тысяч рублей прямо из кассы магазина, в котором работал. Недостачу обнаружили во время проверки.

- Обвиняемый раскаялся в содеянном, возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.