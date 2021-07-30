Убил, желая отучить выпивать: в Ярославской области судили 45-летнего мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

45-летний житель Некрасовского района признан виновным по двум статьям: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Судом установлено, что в январе этого года мужчина увидел, как его сожительница выпивает с их общим знакомым. Дальше виновный действовал жестоко. Он несколько раз ударил кулаком по лицу приятеля, а после принялся за женщину, хотел «отучить» ее от подобных занятий. Мужчина избавил ее руками и ногами по голову и туловищу. В результате полученных травм жертва скончалась на месте.

- Подсудимому назначено наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. Также суд удовлетворил иск прокурора, взыскав в пользу первого потерпевшего, который является инвалидом, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.