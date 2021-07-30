В Ярославле благоустраивают Юбилейный парк Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начали благоустраивать Юбилейный парк, который находится в Ленинском районе. Для детей будет положено специальное травмобезопасное покрытие. На нем установят новые детские городки, а также спортивный комплекс, в котором предусмотрена отдельная зона для паркура. В парке заменят освещение и по всему периметру проложат велобеговую дорожку.

- Подрядная организация была определена по результатам конкурса. Сейчас идет подготовка к проведению основных работ, — пояснил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Помимо Юбилейного парка, благоустраивать собираются Тверицкую набережную и парк «Озерная гривка». Работы на всех трех объектах планируют закончить до конца этого года.