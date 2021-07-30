В Tele2 объяснили, почему оператор стал самым быстрорастущим в пандемию

Изображение: ООО «Tele2 Россия»

Несмотря на коронакризис, по итогам 2020 года Tele2 показала лучший органический прирост мобильной выручки среди более чем 300 операторов по всему миру. Такие данные привели в международной компании Analysys Mason, сообщает пресс-служба оператора.

- Модель бизнеса Tele2 направлена на то, чтобы предвосхищать ожидания клиентов в условиях однообразности на рынке, – рассказала директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова. – «Другие правила» помогают предлагать пользователям инновационные продукты, которые меняют стандарты отрасли и заставляют конкурентов копировать наши сервисы.

Как отметила Скворцова, в результате даже по итогам кризисного года Tele2 сохранила статус самого быстрорастущего оператора на глобальном рынке.

- Это снова доказывает, что наши решения и подходы являются передовыми не только с точки зрения российского, но и мирового опыта, – добавила она.

В прошедшем пандемийном году Tele2 увеличила число активных пользователей интернета на 20% год к году, а также стала компанией, у которой увеличилось число клиентов. Жители ярославского региона могли отметить, что помимо этого оператор сосредоточился на строительстве технических сетей и увеличении их мощности с учетом роста нагрузок.

Сегодня услуги связи доступны в большинстве населенных пунктов, в популярных местах отдыха, вдоль основной протяженности трасс.