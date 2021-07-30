В Ярославле часть городских автобусов не прошла проверку ГИБДД

В Ярославле сотрудники Госавтоинспекции провели проверку состояния автобусов Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ярославле сотрудники Госавтоинспекции провели проверку состояния автобусов, которые работают на городских маршрутах. Итоги шокируют и заставляют задуматься о безопасности пассажиров.

Как пояснили в ГИБДД, было проверено более 50 автобусов. Большая часть из них а именно 23, вышли в рейс с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена.

- Составлено 23 административных протокола на водителей и 3 – на должностных лиц за перевозку пассажиров с нарушениями требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, - сообщили в Госавтоинспекции.