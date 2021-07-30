В Ярославском районе разбился 25-летний мотоциклист

Столкнулись мотоцикл и автомобиль Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославскойм районе недалеко от поселка Лесный поляны вчера, 29 июля, погиб 25-летнйи мотоциклист. Авария произошла около 22:30. Солкнулись машина «Грейт Волл, под управлением водителя 67 лет, и «Хонда».

Мужчина, который сидел за рулем мотоцикла, погиб на месте аварии еще до приезда медиков скорой помощи.

Сейчас сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства ДТП, проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.