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Происшествия30 июля 2021 11:18

В Ярославском районе разбился 25-летний мотоциклист

Столкнулись мотоцикл и автомобиль
Полина Вачнадзе
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Столкнулись мотоцикл и автомобиль

Столкнулись мотоцикл и автомобиль

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославскойм районе недалеко от поселка Лесный поляны вчера, 29 июля, погиб 25-летнйи мотоциклист. Авария произошла около 22:30. Солкнулись машина «Грейт Волл, под управлением водителя 67 лет, и «Хонда».

Мужчина, который сидел за рулем мотоцикла, погиб на месте аварии еще до приезда медиков скорой помощи.

Сейчас сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства ДТП, проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.