В Ярославле начал работать крупный онлайн-ритейл

В Ярославле начал работать онлайн-ритейл Фото: Андрей АБРАМОВ

Онлайн-ритейлер с доставкой товаров за 15 минут «Самокат» запустился в Ярославле. В начале весны компания объявила о планах за полгода выйти во все крупные города России. Теперь услуга быстрой доставки продуктов питания, товаров для дома и косметики стала доступна для жителей Ярославля.

Курьеры будут доставлять товары на велосипедах за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Первое время будут также задействованы курьеры на автомобилях. Такая оперативность возможна благодаря «дарксторам» или центрам формирования заказов, которые «Самокат» открывает в разных районах города. До конца месяца сервис разместит на территории Ярославля более 10 дарксторов для покрытия всего города. Всего в 21 городе России уже действует около 700 дарксторов, а курьеры Самоката каждый день доставляют свыше 300.000 заказов.

- С Ярославлем нас связывает нечто большее, чем бизнес и партнерские отношения с местными производителями. Это мой родной город, и моя карьера в ритейле началась именно здесь, - комментирует основатель онлайн-ритейлера «Самокат» Вячеслав Бочаров. - За последние годы Ярославль сильно изменился и стал одним из самых комфортных городов России. Запуск «Самоката» – еще одно изменение, призванное создать в нашем городе доступную среду и новый слой городской инфраструктуры.

- Сегодня Сбер больше чем банк. Это экосистема, которая охватывает почти все сферы нашей жизни. Особенно востребованы сервисы, которые оптимизируют время – очень драгоценный ресурс – и тем самым повышают качество жизни. Мы рады, что теперь ярославцам доступна еще одна услуга. «Самокат» входит в подписки «СберПрайм» и «СберПрайм+», и все их пользователи смогут заказывать продукты питания и товары повседневного спроса через «Самокат» со скидкой. Подчеркну, что все сервисы нашей экосистемы можно подключить онлайн и в офисах Сбербанка, где наши сотрудники окажут всю необходимую помощь, – отмечает заместитель управляющего Ярославским отделением Сбербанка Александра Русецкая.

Оформить и получить заказ жители Ярославля смогут с 8 утра до 23 часов вечера. В ассортименте Самоката более 2500 товаров повседневного спроса: это продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. На витрине представлены товары от самых разных производителей, в том числе - около 100 продуктов от популярных ярославских брендов мясной гастрономии, молочной продукции и других категорий. Доставка всегда бесплатная, а минимальная сумма заказа составляет всего 100 рублей.

В честь запуска в Ярославле Самокат решил побольше узнать о городе и его жителях. Лучшие ответы попадут на билборды города, а их авторы получат ценные призы – гаджеты и сертификаты на покупки в Самокате. Для участия необходимо заполнить форму на сайте.