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Общество30 июля 2021 10:29

Мэрии Ярославля отправила на доработку проект по застройке Пятерки

Застройщик должен решить вопрос с транспортной нагрузкой
Полина Вачнадзе
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Пятерка в Ярославле сейчас активно застраивается

Пятерка в Ярославле сейчас активно застраивается

Фото: Полина Вачнадзе

Мэрия Ярославля отправила на доработку проект застройки Ленинского района города. Речь идет о строительстве на участке между улицами Чкалова, Белинского, Автозаводской и Радищева 17-этажной гостиницы, жилых многоэтажных домов, гаража и двух социальных объектов.

Проект, реализацией которого занимается компания «Медик», был вынесен на общественные слушания. Самая главная претензия к застройщику от местных жителей заключалась в том, что не был продуман транспортный вопрос. По мнения ярославцев, строительство многоэтажек и огромной гостиницы приведет к транспортному коллапсу и катастрофической нехватке парковочных мест.

В итоге в существующем виде проект был отклонен и направлен на доработку. Застройщик должен предложить решения, которые снизили бы нагрузку на транспортную систему района.