На Волжской набережной в Ярославле изменили схему движения машин Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на Волжской набережной – на участке от улицы Победы до улицы Первомайской – ввели временное ограничение движения автомобилей. Ограничения начали действовать с 29 июля.

- Они вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ на автомобильной дороге. Ограничения будут действовать до окончания ремонта, - пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Также там уточнили, что на Флотском спуске и Красном съезде, пока идет ремонт, отменяется одностороннее движение. Кроме того, пока на этих улицах нельзя останавливаться и парковаться.