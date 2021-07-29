Вернулась на Родину: ярославская спортсменка Анастасия Галашина прилетела с Олимпиады. ФОТО: скрин из видео со страницы в Фейсбуке Валерия Галашина

Сегодня, 29 июля, спортсменка из Ярославля Анастасия Галашина вернулась с Олимпийских игр в Токио. Напомним, что девушка участвовала в соревнованиях 24 июля и взяла серебряную медаль в категории «стрельба из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин».

Сегодня в аэропорту ее встречали десятки камер, журналистов, и, конечно, родные и близкие Анастасии. Спортсменку спустя три минуты уже завалили букетами и вопросами.

- Сила, сила, сила! Россия! Четко, метко, прямо в цель! Поздравляем мы теперь, - кричали поклонники Анастасии Галашиной.