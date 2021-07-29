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Общество29 июля 2021 17:00

Вернулась на Родину: ярославская спортсменка Анастасия Галашина прилетела с Олимпиады

Девушка взяла серебро в Токио
Анастасия Голубева
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Вернулась на Родину: ярославская спортсменка Анастасия Галашина прилетела с Олимпиады. ФОТО: скрин из видео со страницы в Фейсбуке Валерия Галашина

Вернулась на Родину: ярославская спортсменка Анастасия Галашина прилетела с Олимпиады. ФОТО: скрин из видео со страницы в Фейсбуке Валерия Галашина

Сегодня, 29 июля, спортсменка из Ярославля Анастасия Галашина вернулась с Олимпийских игр в Токио. Напомним, что девушка участвовала в соревнованиях 24 июля и взяла серебряную медаль в категории «стрельба из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин».

Сегодня в аэропорту ее встречали десятки камер, журналистов, и, конечно, родные и близкие Анастасии. Спортсменку спустя три минуты уже завалили букетами и вопросами.

- Сила, сила, сила! Россия! Четко, метко, прямо в цель! Поздравляем мы теперь, - кричали поклонники Анастасии Галашиной.