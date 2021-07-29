Жительница Ярославской области ушла в запой на три недели, а потом предъявила больничный Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

33-летняя жительница Гаврилов-Ямского района признана виновной по статье «Использование заведомо поддельного официального документа». Установлено, что в ноябре 2019 года женщина начала выпивать и это растянулось почти на три недели. На работе она была не в состоянии появляться.

Испугавшись, что после такого загула ее могут уволить, злоумышленница через интернет купила больничный. После этого как ни в чем не бывало предъявила липовые документы начальству. Однако у работодателя возникли вопросы относительно этих бумаг и на «болевшую» написали заявление в полицию.

- Обвиняемая вину признала полностью. Суд назначил женщине наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы в виде запрета выезжать за пределы района и менять место жительства, а также выходить на улицу в ночное время, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - Кроме того, она обязана являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Приговор в законную силу не вступил