В Тутаеве проезжую часть выкладывают плиткой. ФОТО: Администрация Тутаевского района

В Тутаеве сейчас идут ремонт и благоустройство сразу в нескольких местах города. На улице Моторостроителей проезжую часть выкладывают плиткой. Она предназначена специально для таких дорожных участков и выглядит достаточно презентабельно.

- В этом году в Тутаевском районе рекордное количество благоустраиваемых территорий и пристальный контроль за каждым — это очень важно! Вместе с коллегами продолжаем работу на благо города и района, - поделился глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

Помимо этого, на улице Соборной уже положили новый асфальт, у зала единоборств установлены цветочные композиции, а на улице Строителей идут работы по устройству водовода.