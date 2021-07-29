Партия «Новые люди» похвалила депутата Ярославской областной думы Ларису Ушакову за возврат прямых выборов мэра в Рыбинске. Фото: Олег ИВАНОВ

Правда сделали молодые политики это несколько опосредованно. Они вышли с инициативой возврата прямых выборов глав городов, а в положительный пример поставили ситуацию в Рыбинске. Известно, что благодарить за это рыбинцам стоит своего депутата Ларису Ушакову. Именно она в 2015 году стала инициатором возврата всенародных выборов главы города.

Однако, молодые партийцы, по понятным только им причинам, поют дифирамбы действующему мэру города.

Сейчас мэр города эффективно работает, но он смог занять этот пост только после того, как депутаты внесли изменения в региональный закон. То есть, если ситуацию в Рыбинске и ставить в пример, то следует сначала разобраться с историческими моментами.

Но партии «Новые люди» простительно незнание политических процессов в Ярославской области, ведь люди там настолько новые, что многие из них в то время, видимо, еще учились в школе и интересовались совершенно другими процессами.

Теперь, когда историческая справедливость восторжествовала, можно переходить к следующим инициативам