«Положили плитку, сняли плитку»: ярославцы жалуются на затянувшийся ремонт тротуара на улице 8 марта

Почти два месяца жители Красноперекопского района мучаются из-за ремонта тротуаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В редакцию КП-Ярославль обратилась жительница с улицы 8 Марта. Сейчас там идет ремонт тротуаров, которого местные ждали очень долго. Рабочие вышли на объект в середине июня – тротуар вскрыли, засыпали гравием и на этом, по словам местных жителей, все почти застопорилось.

- Почти два месяца не знаем, как ходить по улице. По гравию идти тяжело, с колясками ездить тяжело. Раньше как ремонтировали – сделают полностью один участок и переходят к следующему. А сейчас вес раскопали. Рабочие приходят в 8 утра, в 5 вечера уже никого нет, в выходные тоже никто не работает. Им отдыхать нужно, а мы мучаемся, - рассказала «Комсомолке» жительница улицы 8 Марта Марина Павловна.

Есть у ярославцев и претензии к тому, как делают остановку.

- Положили плитку, теперь ее снимают. Сейчас у остановки стоят две машины: одна машина выламывает плитку, рабочие стоят и на это смотрят. Тротуаром никто не занимается, - говорит Марина Павловна.

Жители Красноперекопского района намерены обратиться в прокуратуру, надеются, что это ускорит процесс работы.

КП-Ярославль ситуацию прокомментировали в Департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля:

- Тротуары расклинцованы, выполнены в щебне. Подрядчику указано приступить к асфальтированию. Приносим свои извинения за неудобства, в ближайшее время все будет сделано. Плитку на остановке перекладывают в рамках ремонта.