В Ярославской области мать погибшего под колесами машины подростка взыскала с водителя 150 тысяч рублей

Мальчик был пьян и перебегал дорогу в темноте и неположенном месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рыбинский городской суд, а после и Ярославский областной, куда обратилась мать погибшего под колесами машины подростка, взыскал с водителя 150 тысяч рублей в качестве морального вреда. Изначально женщина просила 1 миллион за моральный вред и 132 400 рублей в качестве компенсации материального ущерба – в эту сумму обошлись жительнице Рыбинска похороны сына.

Однако суд требования о взыскании расходов на погребение выделил в отдельное производство, а остальные требования удовлетворил лишь частично.

ДТП произошло 6 апреля 2019 года на улице Серова в темное время суток. 14-летний подросток, учащийся местного кадетского корпуса, перебегал дорогу в неположенном месте. И, как установила экспертиза, был пьян. Водитель «Шевроле» не успел сориентироваться и сбил мальчика. В тот день в больнице он скончался.

Правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело в отношении водителя, так как он «не имел технической возможности в создавшейся дорожной обстановке предотвратить наступление данного ДТП, в его действиях отсутствуют признаки преступления».

- Между тем отсутствие вины водителя в причинение смерти несовершеннолетнему не является основанием для отказа в удовлетворении иска, поскольку компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Учитывая все эти обстоятельства, Рыбинский суд принял решение взыскать с водителя «Шевроле» 150 тысяч рублей. Мать погибшего мальчика подала апелляцию, но Областной суд оставил решение городских коллег в силе.