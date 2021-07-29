Под Переславлем столкнулись грузовик и иномарка: госпитализирована 10-летняя девочка

Под Переславлем столкнулись грузовик и иномарка Фото: УМВД по Ярославской области

В Переславском районе вчера, 28 июля, около пяти часов вечера столкнулись две машины. Дорогу не поделили грузовик «Мерседес», за рулем которого сидел 35-летнйи водитель, и «Рейндж Ровер», которым управляла 47-летняя женщина.

В ДТП пострадали два человека. 12-летнюю девочку, пассажирку иномарки, с травмами госпитализировали. Женщина тоже пострадали в аварии, но после осмотра медики отпустили ее на амбулаторное лечение.

- На место выезжали сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи. Проводится проверка, устанавливаются вес обстоятельства ДТП, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.