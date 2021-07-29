В Ярославле задержали женщину, промышлявшую кражами у пациентов больниц

Злоумышленница надевала халат и тапочки и ходила по палатам Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославле сотрудники полиции задержали 33-летнюю женщину, которая промышляла кражами из больничных палат клиники в Дзержинском районе.

Злоумышленница разработала схему своих действий. Она проходила в больницу, минуя охрану, переодевалась в домашний халат и тапочки и под видом пациентки ходила из отделения в отделение. Пока настоящие больные были на обеде, она обшаривала их тумбочки и брала все ценное, что находила. Одна из пациенток, например, заявила о пропаже сумки, в которой лежали 6 тысяч рублей и ювелирные украшения.

Подозреваемую взяли с поличным. Сейчас устанавливается ее причастность к другим похожим преступлениям и устанавливается общая сумма ущерба, пояснили в пресс-службе регионального УМВД.