Погиб в траншее: в Ярославской области рабочего завалило землей Фото: СУ СКР по Ярославской области

В поселке Константиновский Тутаевского района при копке колодца погиб рабочий. Трагедия произошла 27 июля во дворе частного дома на улице 20 лет Октября.

Двое мужчин проводили коммуникации к дому. Когда один из них спустился в выкопанную траншею, ее стенки не выдержали и обрушились. 51-летнего рабочего засыпало грунтом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

- Сейчас Ярославским следственным отделом проводится доследственная проверка. Устанавливается наличие либо отсутствие признаков состава преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности». Произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.