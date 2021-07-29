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Общество29 июля 2021 8:30

В Ярославской области открыли памятник врачам, умершим от коронавируса

Жертвами COVID-19 стали 11 врачей региона
Анастасия Голубева
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В Ярославской области открыли памятник врачам, умершим от коронавируса

В Ярославской области открыли памятник врачам, умершим от коронавируса

Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 28 июля, в Переславле-Залесском на территории районной больницы открыли памятник, посвященный ярославским врачам, медсестрам и медицинским работникам, которые погибли коронавируса, выполняя свой профессиональный долг.

- К сожалению, 11 специалистов, несмотря на все предпринимаемые усилия, не смогли справиться с болезнью, полученной во время исполнения своих служебных обязанностей, и погибли, – сказал директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. – На мой взгляд, этот памятник очень важен. Это символ нашей общей благодарности тем людям, которые остались и остаются до конца верны долгу и своей профессии.

Конкретно в Переславской районной больнице от COVID-19 скончались трое сотрудников. Сегодня их память также почтили у мемориала.