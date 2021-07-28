МегаФон модернизировал свои сети в шести крупных поселках Ярославской области

ФОТО: ПАО Мегафон

МегаФон модернизировал инфраструктуру и расширил покрытие сети четвертого поколения в шести крупных поселках Ярославской области, включая востребованные у жителей и гостей региона места для отдыха. Благодаря проведенным работам емкость сети выросла в 1,5 раза. Теперь абоненты оператора могут пользоваться мобильным интернетом еще на более высоких скоростях – до 44,09 Мбит/с.

Основное внимание при модернизации инфраструктуры в Ярославской области инженеры уделили популярным загородным направлениям. Специалисты модернизировали оборудование в селах и деревнях Бурмакино, Купанское, Диево-Городище, Бор, Великое, Кормилицыно. Значительный рост скоростей мобильного интернета в своих смартфонах смогли на себе почувствовать также отдыхающие пансионата «Ярославль» Ярославского района и жители крупного жилого массива в Дзержинском районе Ярославля и в городе Гаврилов-Ям.

Улучшения качества связи были отмечены независимым исследованием международной компании Ookla. Его итоги основаны на замерах скоростей интернета пользователями в приложении Speedtest. По результатам более 45 тысяч тестов, МегаФон подтвердил свое лидерство в Ярославском регионе. Так, средняя скорость передачи данных у оператора в первой половине 2021 года в Ярославле составила 44,09 Мбит/с, опередив такие крупные города как Самара, Краснодар и Екатеринбург.

Значительную роль в увеличении скоростей сыграли данные измерений жителей в районных центрах и небольших поселках области, которых коснулась модернизация. Так, согласно замерам, проведенным в области, с начала 2021 года скорость увеличилась с 33,23 Мбит/с до 34,03 Мбит/с соответственно.

- В преддверии летнего и дачного сезона мы анализируем миграцию трафика , и чтобы сохранять достойное качество сигнала, когда количество жителей-дачников возрастает в 3 раза, мы активно инвестируем в развитие инфраструктуры. Новое оборудование позволяет развивать услуги на базе всех стандартов связи, а также использовать преимущества динамического распределения спектра, – комментирует директор Ярославского отделения МегаФона Сергей Обичкин.