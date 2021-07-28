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Происшествия28 июля 2021 11:03

В Ярославле в ночном ДТП пострадали три человека

Столкнулись «Ауди» и «Фольксваген»
Полина Вачнадзе
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В Ярославле в ночном ДТП пострадали три человека

В Ярославле в ночном ДТП пострадали три человека

Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера ночью, 27 июля около 23:30, на улице Панина в Ярославле столкнулись две иномарки: «Ауди», которой управлял 32-летний мужчина, и «Фольксваген», за рулем находился мужчина 43 лет.

В аварии пострадали три человека. Водителя «Ауди» госпитализировали, пассажира из этой же машины – мужчину 30 лет – оправили лечиться домой. Амбулаторное лечение назначили и водителю «Фольксвагена».

Сейчас полиция будет устанавливать виновника ДТП и причины аварии.