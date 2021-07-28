В Ярославле остановили таксиста с поддельным водительским удостоверением Фото: Иван МАКЕЕВ

Вчера, 27 июля, в Ярославле сотрудники ГИБДД остановили машину такси. Во время проверки документов подозрение у сотрудников инспекции вызвали водительские права таксиста и, оказалось, что не зря – документы были поддельные и садиться за руль автомобиля мужчина права не имел. Опасности он подвергал не только себя, но и своих пассажиров.

- Материалы переданы в отдел полиции для проверки. На водителя составлены административные материалы по статьям «Управление транспортным средством, не имя права управления», «Управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема такси», «Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь такси», - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На заметку пассажирам: при первом требовании водитель обязан предоставить вам разрешение на перевозку легкового такси. Иногда, как показывает практика, стоит поинтересоваться, есть такой документ или нет.

За июнь и июль этого года сотрудники ГИБДД более 60 раз штрафовали водителей легковых такси за различные нарушения ПДД.