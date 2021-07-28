Пункты вакцинации Ярославской области появились на Google.Картах и Яндекс.Картах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пункты вакцинации, которые находятся в Ярославской области, теперь можно найти на Google.Картах и Яндекс.Картах. В поисковый запрос нужно ввести «вакцинация рядом» или «прививка» и места, где можно ее сделать, отобразятся на картах. Там же можно узнать телефоны и часы работы прививочного пункта.

- Данные по всей стране собраны специалистами Центров управления регионами. Были верифицированы все объекты, как государственные, так и коммерческие, оказывающие услуги по вакцинации населения. В каждом регионе информация о мобильных пунктах вакцинации регулярно обновляется, - пояснил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

В Ярославской области работает 53 пункта вакцинации, выездную бригаду можно вызвать на предприятие или в офис.