Специалисты Ярэнерго отремонтировали ПС 35/10 кВ «Матвеево» в Ярославском районе

Фото филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Специалисты «Россети Центр Ярэнерго» завершили комплекс мероприятий по повышению надежности работы основного оборудования подстанции 35/10 кВ «Матвеево» в Ярославском районе.

В ходе летней ремонтной кампании сотрудники Ярэнерго провели текущий ремонт силового трансформатора мощностью 1600 кВА, оборудования открытого распределительного устройства (ОРУ) 35кВ и оборудования комплектного распределительного устройства (КРУН) 10кВ. Также была проверена работа релейной защиты и автоматики, выполнена диагностика оборудования.

Подстанция 35кВ «Матвеево» введена в эксплуатацию в 1995 году. В 2020 году в ходе реконструкции энергетики установили здесь контролируемый пункт телемеханики, что позволило повысить наблюдаемость технологических процессов и режимов работы подстанции.

Ремонтные работы на энергообъекте выполняются в рамках мероприятий по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода и направлены на обеспечение бесперебойного электроснабжения предприятий сельского хозяйства и бытовых потребителей, запитанных от подстанции.