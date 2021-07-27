Отключение электроэнергии в Ярославле: когда и на сколько

ЕДС предупредила об отключениях электроэнергии. ФОТО: Единая диспетчерская служба Ярославля, ВКонтакте
В Ярославле сегодня, отключили электричество в нескольких десятках домов.
До вечера, а точнее, до 16:00 света не будет по адресам:
- пер. 2-й Иваньковский, 5-11, 5А-11А, 14-18
- ул. 1-я Иваньковская, 2, 2А, 4, 6
- ул. 2-я Иваньковская, 1-25, 2-14
- ул. Яковлевская, 7
- ул. Мирная, 7
- ул. Балочная
- 2-ой Брейтовский переулок
- 6-ой Брейтовский переулок
- 7-ой Брейтовский переулок
- 8-ой Брейтовский переулок
- 9-ый Брейтовский переулок
- 10-ый Брейтовский переулок
- ул. Юности, 14, 16, 18А, 24, 26
До 18:00, по данным Единой диспетчерской службы города, электричества не будет в четырех домах:
- на ул.Некрасова, №№68 и 86
- на ул.Володарского, 97
- на проспекте Ленина, 35/88.