Отключение электроэнергии в Ярославле: когда и на сколько

ЕДС предупредила об отключениях электроэнергии. ФОТО: Единая диспетчерская служба Ярославля, ВКонтакте

В Ярославле сегодня, отключили электричество в нескольких десятках домов.

До вечера, а точнее, до 16:00 света не будет по адресам:

- пер. 2-й Иваньковский, 5-11, 5А-11А, 14-18

- ул. 1-я Иваньковская, 2, 2А, 4, 6

- ул. 2-я Иваньковская, 1-25, 2-14

- ул. Яковлевская, 7

- ул. Мирная, 7

- ул. Балочная

- 2-ой Брейтовский переулок

- 6-ой Брейтовский переулок

- 7-ой Брейтовский переулок

- 8-ой Брейтовский переулок

- 9-ый Брейтовский переулок

- 10-ый Брейтовский переулок

- ул. Юности, 14, 16, 18А, 24, 26

До 18:00, по данным Единой диспетчерской службы города, электричества не будет в четырех домах:

- на ул.Некрасова, №№68 и 86

- на ул.Володарского, 97

- на проспекте Ленина, 35/88.