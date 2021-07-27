«Как быть в случае пожара»: в Ярославле остановку хотели установить в двух метрах от жилого дома

Вчера, 27 июля, на проблемный участок приезжали представители департамента городского хозяйства, ЖКХ и ГИБДД. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле идет ремонт участка на улице Борки: от улицы Шевелюхи до улицы Старое Долматово. В связи с этим, около дома №47 на улице Борки должны были установить остановку для транспорта. Однако при планировании ремонтных работ не учли, что остановка будет находиться в двух метрах от жилого дома.

Местная жительница Галина Беляева пожаловалась на сложившуюся ситуацию и рассказала, что по проекту планировалось сделать заездной карман с остановкой впритык к ее забору. Расстояние между домом и этой площадкой составило бы всего два метра. Галина беспокоится о своей безопасности и безопасности детей. Кроме того, ее волнует, как в случае пожара сможет подъехать спецтехника.

Вчера, 26 июля, на проблемный участок приезжали представители департамента городского хозяйства, ЖКХ и ГИБДД.

- Стесненная территория не позволяет по нормативам разместить здесь посадочную площадку. Будут подняты кадастровые карты и пересмотрен проект. Окончательное решение по месторасположению остановки примем через несколько дней после согласования с ГИБДД, — пояснил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.