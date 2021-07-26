В Ярославле в легковушке обнаружили три трупа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сегодня, 26 июля, в Ярославле на улице Декабристов в припаркованной машине нашли три трупа: двух женщин и мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- На данный момент следователи осмотрели место происшествия. При первичном осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено, однако, следствием будут рассмотрены все версии произошедшего, в том числе не исключается версия об отравлении неустановленным веществом. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.