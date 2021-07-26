«Ростелеком» в Ярославле организует для ТГК-2 систему учета тепловой энергии и теплоносителя

Фото: ПАО «Ростелеком»

В частности, провайдер организует для ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» автоматизированную систему учета тепловой энергии и теплоносителя (АИИС1). Система предназначена для сбора показаний теплосчетчиков горячей воды и отопления. Компания подключила к АИИС более тысячи теплосчетчиков, установленных в подвальных помещениях многоквартирных домов, на объектах социальной сферы и предприятиях. Всего с решением от «Ростелекома» будет работать почти три с половиной тысячи теплосчетчиков, сообщает пресс-служба компании.

- В настоящее время специалистами Ярославских тепловых сетей ведется контроль 60 различных типов тепловычислителей. Для каждого из них для проверки функционирования и считывания архивных данных требуются специальные периферийные устройства и программное обеспечение от производителя данного устройства. Необходимость в них отпадает с внедрением АИИС. Провайдер предоставил нам постоянный онлайн-доступ к приложению, отображающему необходимую информацию. Оперативный контроль режимов работы тепловых сетей и теплопотребляющих установок позволяет управленческие решения, направленные теплоснабжения потребителей. Кроме того, данная система дает возможность в режиме реального времени осуществлять контроль параметров качества поставляемого теплоносителя и оперативно выполнять мероприятия по его восстановлению. При выявлении фактов отклонения параметров качества от требований действующего законодательства мы можем своевременно и корректно осуществлять перерасчеты гражданам, - пояснил директор Ярославских тепловых сетей – структурного подразделения ПАО «ТГК-2» Михаил Абабков.

- Жилищно-коммунальное хозяйство является перспективной областью внедрения решений интернета вещей. Для нас - это не первый проект в сфере ЖКХ, но в Ярославле он самый крупный. Каждый из приборов учета оборудуется модемом. Данные по сети Интернет поступают в АИИС. Мы использовали различные способы передачи информации: проводное соединение, мобильную связь. До конца 2021 года планируем подключить все теплосчетчики к системе учета», - пояснил директор филиала в Ярославкой и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

Добавим, для выполнения проектов оператор использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИТ-решения.