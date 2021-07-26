На халяву и уксус сладкий: житель Угличского района позарился на чужой смятый автомобиль Фото: Иван МАКЕЕВ

34-летний житель Угличского района обвиняется по статье «Покушение на кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину». В июле этого года злоумышленник шел по двору на улице Урицкого Дзержинского района и увидел припаркованную помятую «Ладу Приору». Недолго думая, мужчина нашел в интернете объявление и вызвал эвакуатор.

Когда машина приехала, водитель эвакуатора потребовал документы на «Ладу Приору», на что обвиняемый дал только свой паспорт. Он объяснил отсутствие документов тем, что автомобиль снят с учета. Погрузка чужой «Лады» началась, но в один момент все пошло не по плану злоумышленника.

- В момент погрузки на улицу выбежал потерпевший с документами на свой поврежденный автомобиль. При допросе он пояснил, что в марте текущего года попал на своем автомобиле в ДТП, в результате которого транспортное средство получило значительные повреждения и не подлежало восстановлению. Автомобиль хранил, поскольку по делу о ДТП проводилась экспертиза. В рамках расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Теперь любителю легкой наживы грозит штраф в размере 200 тысяч рублей или же принудительные работы, а, возможно, и лишение свободы.