Третья волна тепла: что ждать от погоды ярославцам

Прогноз погоды до пятницы в Ярославле. Скриншот, сайт Центра "Фобос"

Центральная часть России, сообщают специалисты Центра «Фобос», находится в ожидании третьей волны тепла – грядет очередной антициклон.

- В понедельник температурный фон уже немного превысит средние многолетние показатели, вторник и среда будут солнечными и сухими. И только к четвергу доберутся кратковременные дожди и грозы, но пока они не повлияют на температуру и она останется на 2-3 градуса выше нормы. Лишь на градус-другой будет прохладнее в пятницу, а также с грозами, а в будущие выходные температура воздуха вернется в норму: +22…+27 градусов, - сообщили в Центре.

Завтра, во вторник, в Ярославле +25…+27, переменная облачность, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы.

28 июля ожидается малооблачная погода, небольшой дождь; ночью +13..15, днем +28..30, ветер юго-западный, умеренный.

В четверг на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +17..19, днем +24..26, ветер слабый.

30 июля, в пятницу, ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +16..18, днем +26..28, ветер юго-западный, умеренный.